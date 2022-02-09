شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم: نفسى أمثل كل حاجة ما عدا الرعب وبحلم أقف تانى أمام الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة دنيا سمير غانم عن رغبتها في الوقوف مرة أخرى أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى وذلك بعد سؤالها عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام بعد تلقيها أسئلة من الجمهور والإجابة عليها، وكان أحد الأسئلة التي تلقتها.. تحبى تمثلى قدام مين من الفنانين الرجالة؟، فأجابت دنيا: يحيى الفخرانى، وكانت المشاركة الأولى لدنيا سمير غانم أمام الفخرانى من خلال مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة".

كما أجابت دنيا عن سؤال ايه نوع الأغانى المفضلة عندك ونفسك تغنى مين من المطربين؟ بحب كل أنواع الاغانى ونفسى أغنى مع نفسى الأول.

وتلقت سؤالا حول نوع الأفلام والمسلسلات التي تتمنى تقديمها غير الكوميدى أجابت: كل الأنواع ان شاء الله ماعدا الرعب.



دنيا



دنيا

كما شاركت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم - فى وقت سابق من أمس الثلاثاء - جمهورها بصورة قديمة من طفولتها، جمعتها بوالديها الراحلين الفنان الكبير سمير غانم، والراحلة دلال عبد العزيز، وبرفقة شقيقتها إيمى سمير غانم، فى فترة طفولتهما، استجابة لطلب متابعيها عبر حسابها الرسمى بإنستجرام.

فيما استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى قديمة لتكريم والديها الراحلين، ونشرت فيديو لهما عبر حسابها على "إنستجرام"، عبرت خلاله الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن أمنيتها بتكرار تجمعهم هذا فى تكريم لابنتها دنيا بأحد الجوائز الفنية سواء فى الغناء أو التمثيل.