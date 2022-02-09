شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مرض الزعيم عادل إمام .. وسر ابتعاده عن دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الأشهر الماضية ابتعد الزعيم عادل إمام تماما عن التواجد فى أماكن التصوير أو التعاقد على أى أعمال فنية جديدة رغم كثرة ما يعرض عليه حتى الآن، فضلا عن الابتعاد تماما عن التجمعات الاجتماعية فى أيا من المناسبات الفنية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا من جهة، ومن جهة أخرى يفضل الزعيم دائما التواجد في منزله داخل صالة الجيم فى المتواجدة فى قصره بمنطقة المنصورية وسط أسرته وأصدقائه المقربين للغاية.

ويغيب الزعيم عادل إمام عن دراما رمضان هذا العام ويواصل الابتعاد عن مواقع التصوير، ويلزم التواجد في منزله وهو بصحة جيدة، كما أكد المقربون منه لليوم السابع في تصريحات خاصة سابقة.

وكانت آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، في رمضان 2020 وشارك فى بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الابيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، إلهام عبد البديع، نهير أمين، أحمد فريد، محسن منصور، محمد التاجى، صفاء جلال، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

دارت أحداث المسلسل حول نور محمد أحمد (عادل إمام) الشهير بـ"فلانتينو" وزوجته "عفاف عصمت" (دلال عبد العزيز) ويمتلكان سلسلة مدارس انترنشونال يُطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها علي مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.