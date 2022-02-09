انتقادات لبوسي شلبي ونيللي كريم بسبب ” أيتن عامر ” .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 05:43 مساءً - شاركت الفنانة ” أيتن عامر ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمقطع فيديو يوثق لحظة تعثرها وسقوطها على السجادة الحمراء بحفل Joy Awards الذي أقيم في شهر يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض .

وظهر في الفيديو قيام الإعلامية ” بوسي شلبي ” بإجراء مقابلة مع الفنانة ” نيللي كريم ” وزوجها لاعب الإسكواش السابق ” هشام عاشور ” .. ومن خلفهم كانت تسير أيتن عامر على السجادة الحمراء لتتعثر بشكل مفاجئ وتسقط على الأرض .

وعلقت بوسي شلبي على ذلك قائلة : ” معلش .. إصابة سريعة على الريد كاربت واحنا متعودين .. ألف سلامة ” .. ثم وجهت سؤالا لنيللي كريم التي بدا عليها الصدمة لما تعرضت له أيتن عامر حول إن كانت تعرضت لموقف محرج من قبل على الريد كاربت .

وطالت الانتقادات كلا من بوسي شلبي ونيللي كريم من جانب المتابعين بسبب تجاهلهم لأيتن عامر بعد سقوطها وعدم الذهاب إليها لمساعدتها في الوقوف أو الاطمئنان عليها واستكمالهم للمقابلة .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” إزاي محدش جري ساعدك، الغريب إن محدش ساعد وفضلوا مكملين الحديث عادي جدا ” و ” هو الغريب مش إنك اتكعبلتي، الغريب إنهم كملوا الحوار ” و ” كان المفروض يوقفوا تصوير ويطمنوا عليها ” .