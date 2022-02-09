شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الكشف عن حقيقة عودتها لحسام حبيب .. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب تريند جوجل بعد انتشار أخبار تفيد بعودتها للفنان حسام حبيب، مما تسبب في جدل واسع حولها وحول حسام حبيب، إلا أن الفنانة شيرين خرجت لتنفى كل هذه الأخبار، وهو ما دفعها لدائرة اهتمام مستخدمى الانترنت.



شيرين عبد الوهاب

وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا أكدت فيه عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وقالت تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني".

شيرين عبد الوهاب