شكرا لقرائتكم خبر عن طرح برومو "رامى الحمول" تاسع أغانى ألبوم "سيجارة" لـ بهاء سلطان .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المنتج نصر محروس للأغنية الـ 9 من ألبوم المطرب بهاء سلطان الجديد " ألبوم سيجارة "، حيث كشف عن جزء من الأغنية من خلال حسابه عبر "إنستجرام"، وعلق عليها، "رامي الحمول الأغنية التاسعة للنجم بهاء سلطان من ألبوم سيجارة غداً الخميس 10 / 2 الساعة 5 مساءاً.. من فري ميوزيك نصر محروس.. كلمات: محمد الخضرواي.. ألحان: محمد راجح.. توزيع: ياسر ماجد.. تسجيل، ميكس & ماستر: م. هاني محروس".

وسبق أن أعلن المنتج والمخرج نصر محروس، الصلح بينه وبين بهاء سلطان ببرنامج الإعلامية والفنانة إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، وقدم بهاء سلطان خلال الحلقة أغنيات من الألبوم، وهى: "ليالي طويلة"، و"أنا مش هندم"، و"أسيبك ليه"، و"عاملين الصح".

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك" مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".