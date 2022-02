شكرا لقرائتكم خبر عن The Power of the Dog يحصد 12 ترشيحًا للأوسكار .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - The Power of the Dog واحد من أبرز الأفلام التي حصلت علي الكثير من الترشيحات لجائزة الأوسكار 2022، وهي كالتالي أفضل فيلم و كيرستين دانست بطلة الفيلم رشحت لأفضل ممثلة مساعدة وجيسي بليمنز أفضل ممثل مساعد و كودي سميت-ماكفي أيضا رشح لنفس الجائزة وهو من المشاركين الفيلم.

كما نال فيلم The Power of the Dog ترشح لأفضل سيناريو مقتبس وحصل بيندكت كامبرباتش علي ترشح لجائزة أفضل ممثل و ترشحت مخرجة العمل جين كامبيون لجائزة أفضل مخرج وأفضل انتاج وأفضل تصوير وأفضل مونتاج صوتي وأفضل موسيقي تصويرية وأفضل مونتاج.

يدور فيلم The Power of the Dog فيل بوربانك، خلال عام 1925، الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما.

ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بنديكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسي بليمونز، كودي سميت ماكفي، توماسين ماكنزي، كيث كارادين، فرانسيس كونروي، جينيفيف ليمون، كين رادلي، شون كينان.

فيلم The Power Of The Dog مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.