شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تطمئن جمهورها بعد تعافيها من كورونا بصور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ميرهان حسين، على طمأنة جمهورها ومتابعيها، بعد تعافيها من فيروس كورونا، ونشرت مجموعة من الصور المميزة لها، عبر حسابها الرسمي بانستجرام.

وتألقت ميرهان حسين فى الصور بإطلالة جذابة، واعتمدت أسلوبا عصريا، إذ ارتدت بنطال جينز، وبلوفر مبهج، وجاكيت باللون الكحلى، كما نسقت شعرها بطريقة بسيطة، إذ أسدلته على كتفيها.



إطلالة أنيقة لميرهان حسين



الفنانة ميرهان حسين



الفنانة ميرهان



صور ميرهان



ميرهان حسين

ومن جهة أخرى تستأنف ميرهان حسين، تصوير مشاهدها فى مسلسل "نقل عام" مع محمود حميدة وسوسن بدر، بالتزامن مع عرضه عبر شاشة قناة ON E الفضائية، ومسلسل "نقل عام" إخراج عادل أديب، ويشارك فى البطولة سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ريم البارودى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة .