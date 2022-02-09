شكرا لقرائتكم خبر عن آديل تفوز بـ 3 جوائز Brit .. تعرف على أبرز الفائزين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت النجمة آديل فجر اليوم الأربعاء بـ 3 جوائز Brit، حيث نالت جائزة فنان العام وأفضل ألبوم وأغنية العام وجاءت النتائج كالتالي حسبما نشرها موقع جاست جيرد.

فنانة العام

آديل

أغنية العام

Easy on Me المطربة آديل

أفضل فنان صاعد

ليتل سيمز

أفضل ألبوم

ألبوم 30 للمطربة آديل

أفضل أغنية بوب

ديف

أفضل أغنية ار بي

دوا ليبا

أفضل فنان عالمي

بيلى إيليش

أفضل فرقة موسيقية عالمية

Silk Sonic

أفضل فرقة موسيقية

Wolf Alice

جائزة بريت لاختيار النقاد

هولى هومبرستون

وكان كشف موقع جاست جيرد، أن آديل ألغت حفلاتها فى لاس فيجاس بسبب مشاكل مع حبيبها الحإلى الوكيل الرياضى ريتش بول، وأفاد مصدر بوجود خلافات كبيرة بينهما، وهذا هو السبب فى أنها اعتذرت عن الغناء، بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى التى تتعلق بخلافات مع مصممى الديكور، وقال بعض الأفراد من فريق أديل إنها كانت تبكى أثناء البروفات، وتتوقف عن الغناء لإجراء مكالمات هاتفية مع ريتش بول.

وكانت قد أعلنت المغنية البريطانية أديل تأجيل حفلها الغنائى على مسرح كولوسيوم فى لاس فيجاس، وظهرت أديل باكية فى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "حاولنا بكل ما فى وسعنا بأن نلحق الوقت لإقامة الحفل ولكن نصف الفريق المصاحب لى سقطوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، أنا مستاءة للغاية واسفة جدا لكل من سافر لحضور الحفل، وسيتم إعادة ترتيب المواعيد الجديدة قريبا".



آديل



آديل



آديل



آديل



آديل



آديل