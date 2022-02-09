شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 صور لـلراحلة شادية لجأت فيهم لتغيير شكلها بواسطة قصات الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة الراحلة شادية واحدة من أهم نجمات جيلها، بعدما اعتبرت ايقونة في عالم السينما المصرية والعربية بفضل موهبتها الكبيرة، وذكاءها في اختيار أدوارها، ما جعل الفنانة الراحلة شادية تتمتع بمسيرة طويلة من الابداع جعلها اسمها أيقونة في حد ذاته، خاصة مع تميزها في لعب كافة الأشكال الدرامية من تراجيدي وكوميدي إلى اللون الرومانسي وغيرها من كافة الألوان.

شادية التي تزامنت ذكري ميلادها الـ 91 مع الأمس الـ 8 من فبراير، نسلط الضوء خلال التقرير التالى على عدة صور لقصات شعرها التي طالما تميزت بها، وجعلت قطاع كبير من الجمهور والمتابعين لا سيما من محبي الموضة يقلدوها دائماً ويسيروا على شاكلتها.

خاصة أن هناك قطاع كبير من رواد السوشيال ميديا تفاعلوا مع صورها القديمة بالتزامن مع ذكري ميلادها بإعادة نشر صور من أهم قصات الشعر التى تميزت بها، مثلما يظهر خلال التقرير التالى، حيث نعرض قصة كل تسريحة.



شادية وأطول قصة شعر اشتهرت بها خلال أعمالها



شادية وقصة شعر اخرى غيرت بها طريقتها فى الظهور المعتاد لها

وتعتبر شادية من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بـ"دلوعة السينما"، تجاوز رصيدها من الأفلام أكثر من 110 أفلام، بجانب 6 مسلسلات إذاعية "صابرين، سنة أولى حب، نحن لا نزرع الشوك، الشك يا حبيبى، وسقطت في بحر العسل، جفت الدموع"، بجانب مسرحية واحدة هى ريا وسكينة عام 1983".



شادية فى صورة أخرى من بدايتها، مع قصتها التى اشتهرت بها وقتها وخرجت بها من عباءة القصات التقليدية

بدأت شادية رحلتها الفنية على يد المخرج أحمد بدرخان، الذى كان يبحث عن وجوه جديدة فتقدمت وقامت بالتمثيل والغناء حتى حازت على إعجاب الموجودين فى أستوديو مصر، ثم قامت بدور صغير فى فيلم أزهار وأشواك، وبعد ذلك رشحها المخرج أحمد بدر خان لحلمى رفلة لتقوم بدور البطولة أمام النجم محمد فوزى فى فيلم "العقل فى إجازة" فى أول فيلم من إنتاجه وأول فيلم من بطولتها وأول إخراج لحلمى رفلة، ليحقق الفيلم نجاحًا مدويا، ما شجع فوزى على الاستعانة بها مجددا لتكرار النجاح وشهد ذلك أفلام صاحبة الملاليم، بنات حواء، الروح والجسد والزوجة السابعة.



شادية وتسريحة من ضمن الأبرز، حيث ظهرت بها فى فيلم "مراتى مدير عام



شادية ومجموعة من قصات الشعر