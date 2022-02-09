شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس ترد على منتقديها: "ما تتفلسفوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت المطربة ميريام فارس بعبارة "ما تتفلسفوا" على كل من انتقد اللوك الامازيجى التى ظهرت به خلال أغنية "معليش" مطالبة الجميع أن ينظر للجانب الإيجابى من العمل، وأضافت ميريام خلال برنامج in sider أنها أرادت من خلال التحدى الذي أطلقته أن تؤكد للجميع على أنه بإمكان أى أحد من خلال الإكسسوارات التى يمتلكها أن يقدم لوك أمازيجى، مشيرة إلى أنه من الصعب على أى أحد أن يتقنه إلا أصحابه.

ميريام التى طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة "هذا الحلو"، كشفت فى اللقاء أنها هي من كانت وراء فكرة تقديمها باللون الشوبى العراقى، مشيرة إلى أنها هى من قامت أيضاً بوضع فكرة تقديمها على المسرح مع الطبول لذا اعتبرت أن هذه الأغنية صناعة يدوية.

يذكر أن ميريام أحيت يوم السبت الماضي حفلاً على مسرح اليوبيل في إكسبو2020، وعبرت عن فرحتها بالمشاركة كونها كانت تنتظر هذا الحدث من سنوات.

من جهة أخرى ، أكدت ميريام أن عملها القادم سيكون باللهجة المصرية مع أحمد مصطفى و ستقوم بعدها بتنفيذ أغنية لبنانية جديدة .