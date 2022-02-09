ظهور نادر.. دنيا سمير غانم تستجيب لجمهورها وتنشر صورة مع ابنتها "كايلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، بصحبة ابنتها الوحيدة "كايلا"، في ظهور نادر لابنتها.

ونشرت دنيا، صورتها مع ابنتها عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وظهرا فيها من الظهر وهما يرتديان جاكيت مطبوع عليه صورة "فطوطة" الشخصية الشهيرة التي قدمها الفنان القدير الراحل سمير غانم.

ونشرت "دنيا" الصورة استجابة لأحد متابعيها، طلب منها الكشف عن صورة مع ابنتها قائلا: "عايزين صورة ليكي مع كايلا"، وهو ما فعلته.

"كايلا" من مواليد مارس 2014، وهي الابنة الوحيدة لدنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

يذكر أن دنيا سمير غانم، تستعد للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "عالم موازي"، يأتي ذلك بعدما تم تأجيل عرض المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، ثم دخول الأخيرة المستشفى وزوجها الفنان القدير سمير غانم، ووفاتهما بعد ذلك.

مسلسل "عالم موازي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبدالعزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.