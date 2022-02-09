في ذكرى وفاة عادل أدهم.. كيف دخل التمثيل وأول عمل وأجر تقاضاه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الفنان القدير عادل أدهم، إذ أنه رحل عن عالمنا في 9 فبراير عام 1996، تاركا بصمة كبيرة في عالم التمثيل بتاريخ الفن المصري.

عادل أدهم من مواليد مدينة الإسكندرية في عام 1928، وحاول أن يتجه إلى التمثيل في بداية حياته، لكنه عدل عن الفكرة لسنوات بسبب رأي أنور وجدي عنه، والذي كان يرى بأنه لا يصلح لذلك، فاتجه إلى الرقص.

وقال عادل أدهم، في لقاء تليفزيوني قديم، إن "أول وظيفة عمل فيها كانت موظف في القطن بمرتب 15 جنيها".

وحول كيفية دخوله التمثيل، أوضح: "أول حد اكتشفني كفنان، كان بديع خيري والمخرج عبدالفتاح حسن.. خدوني من على الشاطئ وقالولي يا خواجة تعالى مثل، فأنا زعلت أوي من حكاية خواجة دي، وقولتله (لأ.. أنا مش خواجة)، وكنت وقتها بلعب جمباز وبعوم وفيه لياقة بدنية وشكلي رياضي".

وتابع: "أول مرة وقفت فيها أمام الكاميرا كان شعوري وقتها لخبطة، وكان مطلوب مني أعمل 5 أو 6 حاجات مع بعض في وقت واحد، مش ممكن تجيبي واحد من الشارع وتوقفه قدام الكاميرا كده.. متاهة".

أضاف: "خدت أول قلم في حياتي لما سقطت في 3 ابتدائي في أول سنة، وقعدت فيها 3 سنين ورا بعض، والسبب إني كنت بلعب رياضة وجمباز كتير، وأول سنة خدت فيها القلم، كان تأثيره إني سقطت في السنة اللي بعدها".

وشارك عادل أدهم في بطولة العديد من الأفلام، ومن أهمها: "ثرثرة فوق النيل، أخطر رجل في العالم، السمان والخريف، طائر الليل الحزين، الشيطان يعظ، المجهول، سوبر ماركت" وغيرها.

وتوفي عادل أدهم في عام 1996 بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد عن عمر يناهز 67 عامًا.