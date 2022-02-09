ندى موسى تنشر صورا مع محمود الليثي: أخطر اتنين على الريد كاربت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة ندى موسى، صورا تجمعها بالفنان محمود الليثي، من العرض الخاص لمسلسل "البحث عن علا"، الذي يُعرض على منصة "نتفليكس".

وعلّقت ندى، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "أخطر اتنين على الريد كاربت".

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

"البحث عن علا" من بطولة هند صبري، والتي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري.

ويشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.