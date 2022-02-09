محامي طارق الشناوي يكشف تطورات الطعن على حكم تغريمه بسبب معز مسعود وحلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عقدت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، أول جلسات النظر في الطعن المقدم من الناقد طارق الشناوي، على الحكم الصادر بتغريمه والإعلامية رغدة شلهوب، مقدمة برنامج "نص الكلام" عبر قناة "النهار"، بتهمة سبّ وقذف المنتج والباحث معز مسعود، وزوجته الفنانة حلا شيحة.

الخبير القانوني حسام لطفي، محامي الناقد طارق الشناوي، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المحكمة قررت في جلستها اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية إلى 23 فبراير".

وأضاف: "السبب في تأجيل نظر الطعن، هو عدم وصول الملف الخاص بالقضية، إلى القضاة، إذ يتم إعادة نظرها بالكامل من جديد، عقب إسقاط الشق الجنائي، بعد تقدمنا بالطعن على الحكم الصادر في ديسمبر الماضي، وسداد الرسوم المقررة".

وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، في ديسمبر الماضي، حكما بتغريم الناقد طارق الشناوي، والإعلامية رغدة شلهوب، مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة سبّ وقذف معز مسعود، وزوجته حلا شيحة، ودفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

الداعية والمنتج الفني معز مسعود، أعلن في أغسطس الماضي عن مقاضاته الناقد الفني طارق الشناوي، بعد تصريحاته عنه وزوجته الفنانة حلا شيحة خلال حواره في برنامج "نص الكلام" عبر قناة "النهار".