مسلسلات رمضان 2022.. نسرين طافش تشوق الجمهور لـ"جوقة عزيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة نسرين طافش، على تشويق الجمهور لمسلسلها الدرامي الجديد "جوقة عزيزة" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وكتبت نسرين، عبر حسابها على موقع "تويتر": "انتظروا قصة (عزيزة) فاتنة عصرها مع جوقتها، في أحداث مشوقة من الزمن الجميل في مسلسل (جوقة عزيزة) في شهر رمضان المبارك.. مع الفنان القدير سلوم حداد، ونخبة من نجوم الدراما السورية والعربية.. رمضان 2022".

وأضافت: "إخراج المبدع تامر إسحاق، تأليف المبدع خلدون قتلان، إنتاج شركة غولدن لاين، تصميم الأزياء لوسي موسان، وعلاء سركيس".

مسلسل "جوقة عزيزة" يصور الحارات القديمة المنسية التي لم يعرفها المشاهد سابقاً، بحذافيرها المتوقّعة والمستندة إلى بحوث تاريخية معمقة، مستعيداً إلى الأذهان عددًا من منها كالشاغور البرّاني وشارع البدوي وزقاق البرغل وشارع المرقص.

"جوقة عزيزة" يشارك في بطولته عدد من النجوم العرب والسوريين ومنهم نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.