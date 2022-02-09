محامي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يحسم لـ"الخليج 365" الجدل حول عودتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بين التأكيد والتشكيك، تباينت التصريحات حول عودة الحياة الزوجية بين المطربة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسام حبيب، بعد إعلان طلاقهما في 3 ديسمبر الماضي.

الخبير القانوني حسام لطفي، المستشار القانوني لكل من المطربة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما نُشر عن عودة الحياة الزوجية بينهما، غير صحيح، وهو ما حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على تأكيده في بيانها الذي نُشر عبر مواقع التواصل".

ونفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عودتها لزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية.

وقالت شيرين، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

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فيما كشف حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، تفاصيل الصلح بين نجله والمطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد إعلان انفصالهما في 3 ديسمبر الماضي.

وقال والد حسام حبيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حسام وحبيب وشيرين اتصالحوا خلاص.. وبقوا بيشتغلوا مع بعض، بس لسه مرجعوش لبعض كأزواج".

أضاف: "شيرين عبد الوهاب جت عزت حسام حبيب في جدته الله يرحمها، وكمان حضرت الجنازة والدفنة، هما خلاص اتصالحوا، وإن شاء الله يرجعوا قريب لبعض".

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ومنذ أيام، وبالتحديد في 27 يناير الماضي، قدّمت شيرين عبد الوهاب العزاء في جدة حسام حبيب، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم، إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة الغالية جدا إلي قلبي وجدتي الغالية جدة حسام حبيب".

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شيرين عبد الوهاب، نشرت في 3 ديسمبر الماضي عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، بيانا أعلنت خلاله انفصالها عن حسام حبيب، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

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وأكدت شيرين في البيان، أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، موضحة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.