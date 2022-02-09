هدّدها زوجها بالطلاق… امرأة تغرس مسمارا في جبينها كي تُرزق بمولود ذكر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 3:27 مساءً

قام معالج روحي في باكستان بغرس مسمار في جبين امرأة حامل بعدما اقنعها ان هذا سيضمن انها سترزق بمولود ذكر.

ووصلت المرأة الى احد المستشفيات في مدينة بيشاوار الباكستانية ومسمار بقياس 4 سنتيمترات مغروس في جبينها بعدما قال لها “المعالج الروحي” ان القيام بذلك سيضمن ان يكون المولود القادم ذكرا.

في البداية ادّعت المرأة الباكستانية امام الفريق الطبي انها قامت بغرس المسمار بنفسها لتقول لاحقا ان المعالج هو من قام بذلك.

المرأة الحامل لديها 3 فتيات وأعلمها الطبيب في وقت سابق ان مولودها الرابع سيكون بنتا ايضا. لذلك قررت ان تزور معالجا روحيا بعدما تلقت تهديدا من زوجها بأنه سيطلقها في حال لن يكون المولود ذكرا.

ويفيد أحد الاطباء بأن المرأة الحامل قد جاءت الى المستشفى بعد محاولتها نزع المسمار بنفسها. وقال انها كانت بكامل وعيها لكنها كانت موجوعة جدا. وتظهر صورة شعاعية انتشرت على الاعلام المسمار مغروسا في جبين المرأة. وأضاف الطبيب ان الرجل قد استعمل مطرقة او آلة حادة أخرى لإغراس المسمار. وقامت شرطة المدينة بالتحقيق مع المرأة ليأخذوا تفاصيل الحادثة لاتخاذ اجراءات قانونية بحق المتورطين.