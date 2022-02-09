حاتم العراقي لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: مستعد لـ”ديو” مع رحمة رياض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 2:42 مساءً

يخوض المطرب حاتم العراقي تجربته التحكيمية في برنامج “عراق أيدول” للموسم الثاني في لجنة تضم سيف نبيل ورحمة رياض ويقول حاتم لـ”صوت بيروت إنترناشونال” تقييمه لهذه التجربة: “‏أنا سعيد وأفتخر بمشاركتي ‏في اختيار وتقييم ‏أصوات جديدة تمثل الأغنية العراقية، والحمد لله نجحنا في الموسم الأول، وها نحن نكمل طريق النجاح في هذا الموسم الثاني، وأنا سعيد بهذا المكان وهذه التجربة الغنية”.

ويضيف: “لمست أن البرنامج نجح في موسمه الأول نجاحاً كبيراً، وهو ما انعكس على الموسم الثاني الذي كان عدد المتقدمين للمشاركة به أكبر بكثير من الموسم الأول، وهذا بحد ذاته نجاح، وقد لمسنا نجاحه أيضاً في عدد من الدول العربية بسبب الاصوات الجميلة أو عبر الجاليات العراقية المقيمة في أوروبا وكندا وأميركا”.

وهل نجح سيف نبيل ورحمة رياض بالتحكيم من وجهة نظرك؟، يجيب: “‏كل شخص في اللجنة له أسلوبه وهويته الخاصة الذي نجح بها، وتميز بها، ونحن نكمل بعض في هذا البرنامج أمام المشتركين والجمهور”.

وعلى صعيد جديده الغنائي أفاد قائلاً: “‏لدي مجموعة من الأغنيات المنفردة ومنها المصورة أيضاً، كما لدي مجموعة من الأغنيات من أرشيفي القديم، والتي أعيد تقديمها بشكل ‏جديد وستكون مصورة برفقة الفرقة الموسيقية على خشبة المسرح بشكل العرض المباشر، حيث سأقوم بطرحها واحدة تلو الأخرى، وقد صورتها جميعها في لبنان مع المخرجة رندلى قديح، حيث طرحت عدد منها، وتبقّى عدد آخر منها سأطرحها خلال الفترة المقبلة”.

وبالنسبة لإحيائه حفلات في موسم الرياض لفت إلى أنني “قدمت في موسم الرياض حفلاً ضخماً وناجح جداً الشهر الماضي على مسرح الفنان محمد عبده في الرياض، ولدي بعض العروض التي نقوم بدراستها وتجهيزها والتنسيق مع المنظمين لتحديد موعداً لها.. ‏حيث يعد موسم الرياض ناجحاً بكل المقاييس، جماهرياً وفنياً، وقدموا مفاجآت كثيرة”.

‏وأضاف: “كما لدي في بلدي العراق بمدينة بغداد حفلة يوم 14 فبراير 2022 بمناسبة عيد الحب”.

وسئل: “هل يمكن ان يقدم “ديو” مع رحمة رياض؟ ام مطربة اخرى؟”، أجاب: “‏بالطبع يمكن، خصوصاً إذا كان هناك فكرة “ديو” جميلة، وكلمات معبرة وجديدة ولحن جميل”.