انهى حياة صديقه «دهسًا» بعد مشاجرة بينهما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 2:31 مساءً

ألقت الجهات الأمنية في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، القبض على مواطن بعد تعمده دهس صديقه بسيارته وقتله.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، أقدم كويتي على قتل صديقه (كويتي الجنسية) في بر الوفرة.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط القاتل، الذي هرب بعد ارتكابه الجريمة.

وفي التفاصيل، أقدم الجاني على دهس المجني عليه بسيارته الرياضية عمدا في بر الوفرة، بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وأقر الجاني بقتله صديقه عن طريق الدهس، فيما جار إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. ولم يتم الكشف عن أسباب وملابسات الجريمة.

وذكر اللواء حمد السريع، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أن المجني عليه من مواليد 1968.

وتعمل السلطات الأمنية على متابعة قضايا الاعتداء والمشاجرات وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، سواء كانوا مواطنين أو وافدين تصل العقوبات بحقهم أحيانا إلى الإبعاد.