تسرّب غاز يقتل أسرة بكاملها في مصر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 1:53 مساءً

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة، على جثث أسرة كاملة، مكونة من أربعة أفراد، داخل شقتهم.

بدأت الواقعة، بتلقي رجال الشرطة، بمنطقة شبرا الخيمة، بالمحافظة التابعة لمنطقة القاهرة الكبرى، بلاغا يفيد بالعثور على أسرة من 4 أفراد، أب وأم وطفلتين، جثث هامدة، صباح اليوم داخل شقتهم.

وكشفت تحريات رجال الأمن أن سبب وفاة الأسرة، هو تسرب الغاز الطبيعي من سخان المياه، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وأظهرت المعاينة وجود الأسرة متوفية داخل الشقة، وبالفحص تبين أن الأسرة مكونة من الزوج، 35 سنة، والزوجة، 33 سنة، والأبناء 6 سنوات، و3 سنوات.

وتم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.