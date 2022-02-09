فيديو… مغنية بريطانية تسقط امام 20 ألف شخص في حفل brit awards

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 1:42 مساءً

غرّدت المغنية البريطانية “آن ماري” على خلفية وقوعها اثناء تأديتها استعراضا غنائيا في حفل جوائز “بريت اواردز” مساء الثلاثاء.

واثناء نزول المغنية على الدرج، اتخذت الامور منحى سيئا عندما تعثرت ما ادى الى وقوعها امام 20 ألف شخص حضروا الحفل البريطاني.

وقد رجف صوت المغنية وهي تقع، الا انها وقفت بسرعة وتابعت الغناء من دون ان تتوقف.

ممازحةً حول حادثة وقوعها، قالت المغنية في تغريدة على تويتر” لست بحاجة الى كاحلي الأيسر على اي حال”. ورغم الاحراج الذي تعرضت له، قام معجبو المغنية بالتغريد على موقع تويتر لدعمها اذ قالوا: ” حتى وقعتها كانت جميلة واثبتت انها فنانة محترفة”.