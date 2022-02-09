لماذا تأجل حفل توزيع ميداليات التزلج الفني للفرق؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، أن حفل توزيع الميداليات لفرق التزلج الفني على الجليد بأولمبياد بكين تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

ولم يعط مارك أدامز، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية الدولية، أي تفاصيل، وقال فقط :”ظهر الموقف بصورة مفاجئة وخلال فترة وجيزة “.

وفازت روسيا بذهبية الفريق متفوقة على أمريكا واليابان.

وذكر الاتحاد الدولي للتزلج :”نشأ موقف أمس في وقت قصير، وهو ما يتطلب استشارة قانونية مع اللجنة الأولمبية الدولية”.

ولم يتضح بعد متى أو حتى هل سيتم إقامة الحفل، لأنه وفقا لقواعد الحد من انتشار فيورس كورونا فإنه يتم نصح الرياضيين بترك الصين خلال يومين، على أقصى تقدير، من انتهاء المنافسات، وكانت منافسات الفرق انتهت يوم الاثنين.