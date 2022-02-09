شاهد .. الظهور الأول ل ” كايلا ” إبنة دنيا سمير غانم

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 03:50 مساءً - طلب أحد المتابعين من الفنانة ” دنيا سمير غانم ” نشر صورة لها تجمعها بطفلتها ” كايلا ” أثناء تواصلها مع متابعيها بالرد على أسئلتهم من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام .

لتقوم دنيا سمير غانم بنشر صورة لها مع إبنتها من الخلف ظهرا بها وهما يرتديان جاكت عليه صورة شخصية “فطوطة” التى أداها والدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” ومكتوب عليه جملة (انستونا) .

يذكر أن كايلا هي الإبنة الوحيدة لدنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي ” رامي رضوان ” .. وولدت في مارس 2014 .