وعد تشارك متابعيها بصورة من مرحلة الشباب للمرة الأولى وتسخر من شعرها

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة السعودية ” وعد ” تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمنت صورة لها تنشرها للمرة الأولى من مرحلة الشباب .

وسخرت وعد من مظهر شعرها الذي بدت به بالشعر الكيرلي ولكنه كان غير متساو .. وأرفقت الصورة بعبارة : ” يا حلوي وأنا صغيرة أهم شيء لا يفوتكم الشعر عاملته موديل لولو الصغيرة ” .

كما كتبت وعد في تعليقها على الصورة : ” جميل الإنسان يستمتع بكل مراحل العمر .. أهم شي موديل الشعر لو سمحتو حق لولو الصغيرة ” .