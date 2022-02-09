كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة السعودية ” وعد ” تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمنت صورة لها تنشرها للمرة الأولى من مرحلة الشباب .
وسخرت وعد من مظهر شعرها الذي بدت به بالشعر الكيرلي ولكنه كان غير متساو .. وأرفقت الصورة بعبارة : ” يا حلوي وأنا صغيرة أهم شيء لا يفوتكم الشعر عاملته موديل لولو الصغيرة ” .
كما كتبت وعد في تعليقها على الصورة : ” جميل الإنسان يستمتع بكل مراحل العمر .. أهم شي موديل الشعر لو سمحتو حق لولو الصغيرة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر وعد تشارك متابعيها بصورة من مرحلة الشباب للمرة الأولى وتسخر من شعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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