صنعت تاريخ .. جين كامبيون تنال ترشيح أوسكار لأفضل مخرج "مرتين"

القاهرة - سامية سيد - دخلت المخرجة العالمية جين كامبيون التاريخ من بوابة جوائز الأوسكار، وذلك بعد الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار عام 2022، حيث أصبحت المخرجة النيوزيلندية أول مخرجة تنال ترشيحين في فئة أفضل مخرج.



جين كامبيون

وتم ترشيح كامبيون هذا العام عن فيلم "The Power of the Dog"، والذي فاز أيضًا بجائزة الإخراج في مهرجان فينيسيا السينمائي العام الماضى، وحصل على ترشيح في جوائز نقابة المخرجين الأمريكية.

وبحسب موقع CNN جاء أول ترشيح كامبيون لجائزة الأوسكار عن الإخراج في عام 1994 عندما تم ترشيحها لجائزة "The Piano" في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ66 وفازت بجائزة الأوسكار عن السيناريو الأصلي في ذلك العام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما، حول شقيقين يعيشان في مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، وسرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض مع زواج أحدهما.