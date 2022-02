شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "قوة الكلب" الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز فيلم "قوة الكلب"، "باور أوف ذا دوج" ضمن الأكثر ترشيحا لجوائز الأوسكار بنسختها الرابعة والتسعين، مع 12 ترشيحا في المجموع، وفقا لما أعلنته الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما.

والفيلم الذى أخرجته جين كامبيون وأدى بطولته بنديكت كامبرباتش، مرشح للفوز بجوائز أوسكار في فئة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي للنساء والرجال، وفقا لموقع العربية.

وحل فى المركز الثانى فى هذا السباق، فيلم "ديون" للمخرج دونى فيلنوف مع عشرة ترشيحات، ثم "بلفاست" لكينيث براناه و"ويست سايد ستوري" لستيفن سبيلبرج مع سبعة ترشيحات لكل منهما.

وأعلنت إدارة الأوسكار ترشيحات جوائزها لعام 2022، خلال مؤتمر صحفي وجاءت كالتالي

أفضل ممثل

خافيير باردم عن دوره في Being the Ricardos

بيندكت كامبرباتش عن The Power of the Dog

أندرو غارفيلد عن Tick, Tick... Boom

ويل سميث عن King Richard

دينزل واشنطن عن The Tragedy of Macbeth

أفضل ممثلة

جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye

أوليفيا كولمان عن فيلم The Lost Daughter

بينيلوبي كروز عن فيلم Parallel Mothers

نيكول كيدمان عن فيلم Being the Ricardos

كريستين سيتوارت عن فيلم Spencer

أفضل فيلم وثائقي قصير

"Audible"

"Lead Me Home"

"The Queen of Basketball"

"Three Songs for Benazir"

"When We Were Bullies"

أفضل فيلم وثائقي طويل

"Ascension"

"Attica"

"Flee"

"Summer of Soul"

"Riding with Fire"

أفضل سيناريو مقتبس

"CODA"

"Drive My Car"

"Dune"

"The Lost Daughter"

"The Power of the Dog"

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

"Don't Look Up"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person in the World"

أفضل مخرج

كينيث براناه عن فيلم Belfast

ريوسوكي هاماجوتشي عن فيلم "Drive My Car"

بول توماس أندرسون عن فيلم "Licorice Pizza"

جين كامبيون عن فيلم "The Power of the Dog"

ستيفين سبيلبيرج عن فيلم "West Side Story"

أفضل إنتاج

"Dune"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"The Tragedy of Macbeth"

"West Side Story"

أفضل تصوير

"Dune"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"The Tragedy of Macbeth"

"West Side Story"