شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصور من مراحل عمره المختلفة: مالك القلب والروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد ابنها "مالك"، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، مجموعة من الصور تجمعها معه وأخرى لابنها بمفرده، وعلقت عليها، "حبيبي مالك القلب.. مالك الروح.. كل سنة وانت طيب يا حبيبي ..كل سنه وانت حنين يا روحي ..كل سنه وانت ناجح ومتفوق".



مالك ابن هنا شيحة



هنا شيحا تحتفل بعيد ميلاد ابنها

يأتى هذا فيما، تعاقدت الفنانة هنا شيحة - فى وقت سابق - على تقديم دور البطولة النسائية فى مسلسل "بيت فرح" أمام أشرف عبد الباقى والمكون من 18حلقة، وهو فكرة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج عصام شعبان، ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، للعرض قبل شهر رمضان المقبل.

وتصور هنا شيحة حالياً مشاهدها في مسلسل "راجعين يا هوا" المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوق، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.



هنا شيحة برفقة ابنائها



هنا شيحة برفقة نفسها

وكانت هنا شيحة قد أعادت ذكرياتها مع العائلة بمجموعة الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وتوثق بها أهم اللحظات في حياتها وهي طفلة يحملها والدها، وأخرى برفقة أبنائها، كما ظهرت في صورة ثالثة برفقة شقيقاتها، إضافة إلى صورة من معرض والدها الفنان أحمد شيحة.



هنا شيحة وابنها