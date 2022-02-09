“مين هو الممثل اللي حبيتيه وكان نفسك تتجوزيه بس مكانش ينفع؟”.. إيناس الدغيدي أجابت بدون تردد.. لن تتوقعوا من هو!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 02:58 مساءً - كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، عن سبب رفضها الزواج من الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، موضحة أنه تقدم لخطبتها في بداية حياتها السينمائية، وأن الفنانة نجلاء فتحي هي من رشحتها له.

وأوضحت الدغيدي خلال حوارها السابق مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج “شيخ الحارة” الذي كان يعرض عبر قناة “القاهرة والناس”، أنها رفضت الزواج منه، لأنه لم يحبذ عملها بالسينما، موضحة: “كان هيقعدني في البيت، وأنا كنت بحب واحد أقل من محمود عبدالعزيـز مليون مرة أيامها ومش شايفة حد غيره”.

وأضافت الدغيدي أن محمود عبدالعزيـز أصبح صديق زوجها فيما بعد، لافتة إلى أنها كانت تحب كثيرًا الفنان الراحل فكري أباظة شقيق الدنجوان رشدي أباظة، وقتما عرض عليها الفنان محمود عبدالعزيـز الزواج.

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي مجيبه على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: “أنا كنت بحب وقتها فكري أباظة وهو كان زميلي في معهد الفنون المسرحية، في ذلك الوقت، وتقريبا خطبني”.

مع الغالين.. إيناس الدغيدي برفقة عمرو دياب ويسرا

من ناحية أخرى، حرصت المخرجة إيناس الدغيدي علي مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وظهرت ايناس الدغيدي باطلالة انيقة وجذابة برفقة عمرو دياب و الفنانة يسرا، وعلّقت قائلة: «يسرا والهضبة» .

إيناس الدغيدي: لن يقام أي مهرجان في المنطقة بدون السينما المصرية.

هذا وقد قالت المخرجة إيناس الدغيدي في أحدث تصريحاتها الإعلامية، إنه لن يقام أي مهرجان سينمائي في المنطقة العربية بدون السينما المصرية وذلك بدون تعصب، لأن المصريين قدماء في السينما ولديهم كم كبير من الأفلام والنجوم.

ووجهت إيناس الدغيدي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التهنئة للفنانة ليلى علوي على تكريمها في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية قائلة: «مبروك لـ ليلى علوي كلنا بنحبها وهي نجمة كبيرة أوي».

وأضافت إيناس الدغيدي إنها تكون سعيدة حينما تجد سيدة تقرر العمل في الإخراج السينمائي، مردفة: «حلو إن الواحد يجمع بين التمثيل والإخراج ويطلع كل حاجة وقت اللزوم».

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