الرقم سيصدمك.. لن تتوقع الطول الحقيقي لـ محمد هنيدي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 02:58 مساءً - تفاعل الفنان محمد هنيدي مع أسئلة متابعيه على حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر» في وقت سابق، من خلال جلسة مباشرة أجراها مؤخرًا مع جمهوره بالفيديو تلقى خلال الجلسة الأسئلة من الجمهور بشكل مباشر.

وأجاب هنيدي على الأسئلة التي جاءت في الإطار الشخصي والفنّي بشكل كبير، ومن ضمن الأسئلة رد هنيدي على سؤال “كم يبلغ طولك؟”، وكعادة محمـد هنيدي أجاب بشكل طريف على السؤال، حيث قال “في ناس بتقول مائة حاجة وثمانين، وفي ناس بتقول مائة حاجة وسبعين في تضارب بس أنا محتفظ بالرقم لنفسي”.

يُشار أن طول محمـد هنيدي الحقيقي يبلغ 160 سم، وهو الطول الذي كشف عنه محرك البحث جوجل، من خلال البيانات الشخصية عن محمد هنيدي.

«نسي يورث الطول».. محمد هنيدي في ظهور خاص لنجله: سعيد بعلم الوراثة

هذا وكان الفنان محمد هنيـدي، قد شارك جمهوره، بصورة تجمعه بنجله “أحمد”، حيث أنه نارد الظهور معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال هنيدي ممازجًا نجله خلال التعليق إنه ورث جميع صفاته ولم يرث طوله.

وقال هنيدي عبر «إنستجرام»: «أحمد هنيدي سعيد جدا بعلم الوراثة لما يكون دقيق، ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة، ونسي يورث الطول»، وأنهالت تعليقات المتابعين على تلك الصورة.

محمد هنيدي يقدم «سلام مربع» في موسم الرياض

من ناحية أخرى، يواصل الفنان المصري محمد هنيدي تقديم مسرحية “سلام مربع” للمخرج خالد جلال ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح بكر الشدي بمدينة الرياض.

وضم فريق العمل؛ مهندس الديكور والإضاءة عمرو عبد الله، ومهندس وأستاذ الصوت محمود عبد اللطيف، بالإضافة إلي المخرجة المنفذة علا فهمي، ومصممة الرقصات نادين، والشاعر أيمن بهجت قمر، والملحـن عمرو مصطفى، ومؤلف ومخــرج المسرحيــة خالد جلال.

ويشارك هنيدي بطولة “سلام مربع” عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

ويظهر محمد هنيدي في دور مطرب شعبي، وسبق أن قدّم شخصية المطرب عاثر الحظ في فيلم “عندليب الدقي” سنة 2008.

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