شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة عودتها ل ” حسام حبيب “

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 02:58 مساءً - أصدرت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” بيانا عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” نفت من خلاله الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية حول عودتها لزوجها السابق الفنان ” حسام حبيب ” .

وأشارت شيرين في بيانها إلى أنها هي المصدر الوحيد لأية أخبار تخصها أو تخص حياتها الزوجية وهي من تقوم بالإعلان عنها .. مؤكدة على أن اهتماماتها في الوقت الحالي هي إسعاد جمهورها بأغانيها .

فجاء في البيان : ” تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة ” .

وتابع : ” فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية .. وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني ” .

يذكر أن المنتج الفني ” يوسف دندش ” كان قد أعلن عن عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب في تصريحات له مباركا لهما على حدوث المصالحة بينهما .. مضيفا أنه كان قد تواصل هاتفيا مع شيرين ليجد حسام حبيب هو من يرد عليه .