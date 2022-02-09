ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل حول إجرائها لعمليات تجميل وخضوعها للفيلر

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 02:58 مساءً - أثارت الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” حالة من الجدل بين المتابعين عقب نشرها لمقطع فيديو ظهرت به بوجه منتفخ تحديدا في منطقتي الخدين والشفاه .

وهو الأمر الذي دفع المتابعون إلى التساؤل حول إن كانت ياسمين عبد العزيز قد أجرت عمليات تجميل وخضعت للفيلر للظهور بهذا الشكل أم أنها تمازح جمهورها باستخدامها لأحد الفلاتر .

وحسمت الفنانة ياسمين عبد العزيز ذلك الجدل حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام فيديو ظهرت به بملامحها الطبيعية لتنفي بذلك خضوعها لأي عمليات تجميل .