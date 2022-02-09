كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 02:58 مساءً - أثارت الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” حالة من الجدل بين المتابعين عقب نشرها لمقطع فيديو ظهرت به بوجه منتفخ تحديدا في منطقتي الخدين والشفاه .
وهو الأمر الذي دفع المتابعون إلى التساؤل حول إن كانت ياسمين عبد العزيز قد أجرت عمليات تجميل وخضعت للفيلر للظهور بهذا الشكل أم أنها تمازح جمهورها باستخدامها لأحد الفلاتر .
وحسمت الفنانة ياسمين عبد العزيز ذلك الجدل حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام فيديو ظهرت به بملامحها الطبيعية لتنفي بذلك خضوعها لأي عمليات تجميل .
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل حول إجرائها لعمليات تجميل وخضوعها للفيلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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