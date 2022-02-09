شيرين عبد الوهاب تحسمها.. هل عادت إلى حسام حبيب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر عودة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق حسام حبيب الذي انفصلت عنه في شهر ديسمبر الماضي، وانتشار الخبر بشكل واسع بين الجمهور وعلى المواقع الفنية، خرجت شيرين عن صمتها نافيةً كل ما تم تداوله بهذا الخصوص في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها في موقع “تويتر”.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في البيان الذي نشرته: “عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمّل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وأضافت أنها: “وحدها من تملك حق الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد انفصلت رسميًا عن زوجها حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زواج استمر 4 سنوات، مما أثار جدلًا واسعًا في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.