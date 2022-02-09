إلهام شاهين تسيطر على جوائز مهرجان “جمعية الفيلم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استبقت إدارة مهرجان جمعية الفيلم حفل ختام دورته الاستثنائية للأفلام التي عرضت بدور العرض المصرية عامي 2020 و2021، المقرر عقده يوم السبت 12 فبراير، واعلنت مبكرا القائمة الكاملة للجوائز، وذهب أغلبها لفيلم النجمة إلهام شاهين “حظر تجول”، وبقية الجوائز تقاسمها فيلمي “برا المنهج” و”يوم وليلة”.

مدير التصوير السينمائي ورئيس المهرجان محمود عبدالسميع أعلن رسميا قائمة الجوائز ومن بين 24 فيلما عرضت ما بين دور العرض والمنصات عام 2020، حصل فيلم “حظر تجول” على جائزة أفضل أفيش للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم على، والموسيقى التصويرية لتامر كروان، والمونتاج لهبة عثمان والتصوير لعمر أبودومة، وأحسن سيناريو لأمير رمسيس، والذى حصل أيضا على جائزة أحسن إخراج، وحصل كامل الباشا على جائزة ممثل الدور الثانى، وحصلت أمينة خليل على جائزة أفضل ممثلة دور ثان، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة، وحصل المنتج صفى الدين محمود على جائزة أفضل فيلم لعام 2020.

وفاز فيلم “يوم وليلة” بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لحنان مطاوع، وجائزة أفضل مكياج للماكيير إيهاب محروس وأحمد شوقي،

أما جائزة أفضل ممثل فحصل عليها الفنان آسر ياسين عن فيلمه «صاحب المقام»، كما حصل أيضا المخرج عماد البهات على شهادة تقدير عن فيلم “صندوق الدنيا”.

وتنافس على جوائز عام 2021، 7 أفلام من الأفلام الـ 28 التي عرضت بدور العرض والمنصات، و حصل فيلم “برا المنهج” على جائزة أفضل فيلم، وحصل الفنان ماجد الكدوانى على جائزة أفضل ممثل.

وسبق أن أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الاستثنائية التي تضم الدورتين الـ47 و48، عن الفنانين الذي سيتم تكريمهم في ختام فعالياته السبت الموافق 12 فبراير وهم: الفنانة نادية الجندي والفنان محسن محيي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس.

من جانبه، أكد رئيس المهرجان ومدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع، أن اختياره مجموعة من صناع السينما ليتم تكريمهم ويمنحهم المهرجان هذا التكريم جاء اعترافاً وفخراً واعتزازاً وتقديراً بما قَدّموه من أعمال بارزة تُعَدّ علامة في تاريخ السينما المصرية.

وأضاف عبد السميع: منذ 3 سنوات بَدَأَ المهرجان في تقليد جديد وهو تكريم الرواد من صناع السينما تقديراً ووفاء وإحياء لذكراهم وما قدموه من أعمال بارزة في تاريخ السينما المصرية». وتابع: «سنكرم هذا العام أسماء الرّاحلين المخرج والمنتج حلمي رفلة، والمخرج أحمد بدرخان، والمخرج والمنتج والممثل محمود ذو الفقار، ويُتَسّلمها أحد أفراد عائلة الراحل.

يذكر أن إلهام شاهين حضرت الندوة الخاصة بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان وكشفت عن تفكيرها جديا في اعتزال مهنة التمثيل بعد تقديم فيلم “يوم للستات” بمناسبة إنه الفيلم رقم 100 بمسيرتها الفنية، وقالت إنها وجدت وقتها صعوبة في العثور على عمل يضيف لمسيرتها، ولكنها تراجعت عن قرارها بعد عرض بطولة فيلم “حظر تجول” عليها.

أضافت إلهام: فيلم حظر تجول يعتبر رقم 101، الذي أشارك به، وفكرت كثيرًا في الاعتزال بعد مشاركتي في 100 فيلم، وذلك بعد فيلم يوم للستات وهو رقم 100.

وأضافت إلهام شاهين: بعد فيلم يوم للستات كنت بقول مفيش فيلم يستفزني أقدمه، لأني قدمت كل شخصية وعكسها ومكنتش بخاف من التحديات.

وتابعت شاهين: أنا كنت متوترة وقلقاني شخصية فاتن، وليلة تصوير أول يوم في الفيلم بعتبرها أسوأ ليلة، لأني قعدت أفكر كتير وقلقانة.

واستكملت حديثها: بعد سنة بروفات متقابلتش مع أمينة خليل، وكانوا بيقولولي إنها مشغولة في التصوير أو مسافرة، وبعد ما اتقابلنا عرفت من أمير رمسيس إنه قاصد مانتقابلش في البروفات، لأن شخصية فاتن التي تلعبها من المفترض أنها لم تقابل ابنتها على مدار 20 عامًا، ومن المفترض أن هناك توتر في العلاقة بينهما.

وأضافت: الفيلم توجد به توعية بطريقة إنسانية، مشيرة إلى أن ما جذبها أيضا أداء الشخصية وكيفية توصيلها للجمهور، وأشارت إلى أنها قدمت شخصيات متنوعة في مشوارها الفني من شخصية فقيرة وغنية وجاهلة ومثقفة وأستاذة جامعة وعضوة مجلس شعب وغيرها، مؤكدة أنها تحب التصنيف في تقديمها للشخصية.

ومن جانبه أكد المخرج أمير رمسيس أنه بذل مجهودا كبيرا في تحضيرات فيلم حظر تجول الذي استغرق حوالي سنة ونصف، مشيرا إلى أنه تشرف بالعمل مع نجمة كبيرة بحجم إلهام شاهين التي قدمت فيلم حقق نجاحا كبيرا ونال جوائز عديدة.