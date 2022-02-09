كارول سماحة تحصد مزيدًا من النجاح.. “فوضى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فيديو كليب النجمة اللبنانية كارول سماحة “فوضى” رحلة النجاح والتقدم بعد تحقيق العمل أكثر من مليوني مشاهدة على قناة كارول الرسمية في موقع يوتيوب.

وتحتل أغنية “فوضى” منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية “فوضى” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب حمل توقيع المخرج باسل ناصر، وأطلّت كارول سماحة من خلاله بكادرات مختلفة عن المعتاد، فتناسب العمل مع موضوع الأغنية الذي جاء مختلفًا أيضًا عن المواضيع التي تدور عادةً حولها الأغنيات.