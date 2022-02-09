يسرا برسالة مؤثرة بعد تعافيها من كورونا: “أنا ممتنة جدا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة يسرا رسالة شكر إلى جمهورها ومحبيها عقب تعافيها نهائيا من الإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية، وعودتها لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد “أحلام سعيدة” المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2022، وقالت إنها ممتنة جدا لكل بني آدم كان فاكرني بدعوة حلوة وكانت سبب إني أرجع تاني لشغلي وأخف بعد توقف لمدة عشرين يوم.

ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بموقع إنستغرام وعلقت قائلة: أنا ممتنة جدا لكل بني آدم كان فاكرني بدعوة حلوة وكانت سبب إني أرجع تاني لشغلي وأخف بعد توقف لمدة عشرين يوم.

وأضافت: ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة الصحة والعافية، الحمد لله و شكرا ليكم جميعا على الدعاء و السؤال.. بحبكم من كل قلبي و ربنا يخليكم ليا و يبعد عنكم الشر.

وسبق أن أكدت شركة العدل جروب إصابة يسرا بفيروس كورونا منتصف شهر يناير الماضي وتوقف تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد “أحلام سعيدة”، مع استمرار عمل بقية نجوم المسلسل للحاق بموسم رمضان 2022، وأشارت الشركة إلى أن يسرا متواجدة حاليا داخل منزلها وتخضع للعزل الصحي.