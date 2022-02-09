عبدالرزاق جركس في الإخراج كما التمثيل.. نجاح لافت وتميّز دائم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إلى جانب النجاح الافت الذي حققه في عالم التمثيل وتحقيقه شهرة واسعة من خلال الأعمال السينمائية والدرامية التي قدّمها وأبرزها مسلسل “جن” الذي تولت إنتاجه شبكة Netflix العالمية وتحقيقه نسبة مشاهدة مرتفعة في الوطن العربي، نجح الشاب السوري عبدالرزاق جركس في إثبات نفسه أيضًا بمجال الإخراج الفني.

وخاض عبدالرزاق جركس مغامارات عديدة في عالم الإخراج، فشارك كمخرج مساعد في الإعلان التشويقي الأوّل لمسلسل “كابتشينو” للمخرج العراقي فلاح الجبوري وأثبت مهاراته في هذا المجال.

وأيضًا كانت له مشاركات في بعض الإعلانات لأهم الشركات العالمية ومن بينها إعلان لشركة Samsung لذوي الإحتياجات الخاصة، وإعلان “ريفليكت” لصالح البنك العربي مع المخرج ميلاد موفق، وإعلان البنك العربي الأم في الشرق الأوسط لسبع دول مع المخرجة ساندرا قعور والمقرر عرضه قريبًا.

يذكر أن الممثل عبدالرزاق جركس حاصل على شهادة ماستر كلاس تكوين ومهارات الممثل مع المخرج والممثل السوري ماهر صليبي، وشهادة ماستر كلاس صناعة ممثل مع الممثل جمال سليمان.