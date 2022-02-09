حمل ريهانا يضع جيجي حديد في موقع محرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، بإثارة شائعة حمل النجمة ريهانا بتوأمين من دون أن تتعمد ذلك.

وفي التفاصيل، فبعد انتشار خبر حمل النجمة العالمية ريهانا، وقيام الأخيرة بنشر بعض الصور التي تظهر بطنها المنتفخ على إنستغرام، قامت الجميلة جيجي حديد بالتعليق على المنشور حيث كتبت :”3 ملائكة”.

وعلى الفور بدأت الصحف والمجلات ورواد الانترنت بتداول خبر أن ريهانا حامل بتوأمين.

وعلى ذلك خرجت جيجي عن صمتها وكتبت: “لقد اكتشفت للتو أنني السبب بكل هذه الضجة، أنا قصدت ريهانا وأساب روكي وطفلهما المستقبلي، آسفة على ما سببته من تكهنات”، إذ إن أساب ظهر في المنشور الذي تضمن عدة صور وهو يحضن ريهانا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بأحدث إطلالة للنجمة العالمية ريهانا مع حبيبها أساب روكي.

وظهرت النجمة ببطن منتفخ جداً، وهي ترتدي معطفاً باللون الزهري، وقد بدت النجمة أنها بشهور متقدمة من الحمل، وكان إلى جانبها حبيبها ASAP البالغ من العمر 33 عاماً.

وقد التقط المصور مايلز ديغز، المعروف باسم “ديغزي” لصالح “Shutterstock” الصورة في شوارع مدينة نيويورك، وتحديداً في هارلمز، الحي الذي نشأ فيه أساب واسمه الحقيقي راكيم مايرز.

وتساءل رواد الانترنت عن نوع طفل ريهانا الأول إن كان صبياً أم فتاة، وعلى الرغم من أن الأمر مجهول حتى الآن، إلا أن البعض توقع أن تكون فتاة لأنها كانت ترتدي معطفاً زهري اللون.

وقد ذكرت مجلة Entertainment Tonight أن الثنائي سعيدان بأنهما تمكنا من إبقاء الأمر سراً حتى وقت متقدم من الحمل، ومن المتوقع أن يصدر بيان مشترك من الثنائي حول الموضوع.