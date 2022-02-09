شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حفلات صباحية ومسائية لباليه سندريلا وبحيرة البجع على الجليد بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وضمن خطط نقل مختلف ألوان الإبداع الفنى الجاد للجمهور تستضيف دار الأوبرا المصرية فرقة باليه موسكو على الجليد العالمية لتقديم 8 حفلات صباحية ومسائية على المسرح الكبير لباليهى سندريلا وبحيرة البجع بطريقة التزحلق على الجليد وذلك فى الثامنة مساء الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس 20 ، 21 ، 22، 23، 24 فبراير والحادية عشرة صباح الاثنين والثلاثاء والأربعاء 21 ، 22، 23 فبراير .

وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إن العروض تحمل العديد من عناصر الأبهار والفانتازيا والخيال وتتميز بالتصميم الدرامى الفريد والحركات الرشيقة التى تمزج أسلوب الباليه الكلاسيكى بالرقص الإيقاعى المعاصر ورياضة التزحلق على الجليد مع الحفاظ على الأحداث الأساسية للقصتين، وتابع أن باليه سندريلا وضع موسيقاه الروسى سيرجى بروكوفيف وتدور أحداثه حول فتاة تعيش مع زوجة أبيها الشريرة وابنتيها، ويقوم الأمير الحاكم بالإعداد لحفل ضخم يدعو فيه كل سكان المملكة ليختار من خلاله زوجة جميلة تشاركه الحياة فتقرر زوجة الأب حضور الحفل ومنع سندريلا من الذهاب إلى القصر بحجة أنها لا تملك الثياب اللائقة، ثم تظهر الجنية الطيبة وتمكن سندريلا من لقاء الأمير الذى يغرم بها دون أن يكتشف شخصيتها، وتضطر للهرب فى التوقيت الذى حددته لها الجنية ليبدأ الأمير فى البحث عن محبوبته .

باليه بحيرة البجع وضع موسيقاه العالمى تشايكوفسكى وتدور أحداثه حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقته لكنه يفاجأ بتحول البجعات الى أميرة ووصيفاتها وتتوالى الاحداث .

فرقة باليه موسكو على الجليد تأسست عام 2003 على يد فيتالى فيدينيف احد نجوم فرقة اوكرانيا الوطنية للباليه بهدف تقديم لون جديد ومختلف من الفنون يجمع الرقص الكلاسيكى والايقاعى بفنون حركية اخرى تجذب اهتمام الصغار والكبار وتضم اكثر من 300 عارض حققوا نجاحا باهراً اثناء جولاتهم العالمية فى مختلف الدول منها مصر ، فنلاندا ، اليابان ، اسبانيا ، كوريا ، الارجنتين ، البرازيل ، المانيا ، استراليا وغيرها .