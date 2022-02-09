شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تحيى حفلاً غنائيًا فى جامعة عمان الأهلية مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، لإحياء حفل كبير فى الأردن فى جامعة عمان الأهلية، لدعم الطلاب المحتاجين، مارس المقبل، وقالت ماجدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر : نلتقى قريباً في الأردن ... قاعة الأرينا - جامعة عمّان الأهلية، الجمعة 18مارس2022، في حفل مباشر دعماً للطالب المحتاج".



ماجدة الرومى

وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى، قد وجهت الشكر لجمهورها بعد معايدتها، بعيد ميلادها، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"غمرتني معايداتكم الحلوة بعيد ميلادى، فشعرت بفيض نِعم ربّي!. من قلبٍ يملؤه كل الحب لكم، كل الشكر والامتنان للأصدقاء والفنانين والإعلاميين والأحبة على رسائلكم الرائعة، على أمل أن يُضيء نور الأيام المقبلة حياتكم بالخير والبركة والسلام، تفضلوا بقبول محبتي وفائق إحترامي".

واحتفلت ماجدة الرومى بعيد ميلادها فى منتصف ديسمبر الماضى، إذ تعتبر واحدة من أهم الأصوات ومشوار غنائى حافل بالأعمال المميزة، مثلما يظهر في التقرير التالى الذى نسلط الضوء على أهم أغانيها.

رحلة ماجدة الرومى بدأت عام 1974حينما كشفت عن ميلاد نجمة كبيرة، وغنّت للفنانة الراحلة ليلى مراد أنا قلبى دليلى، أمام لجنة تحكيم لأول مرة في برنامج ستوديو الفن للهواة على شاشة تلفزيون لبنان وحصلت على ميدالية ذهبية كأفضل موهبة فنية شابة.