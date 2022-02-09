تفاصيل حلقة محمد أبو جبل مع منى الشاذلي.. موعد العرض وحقيقة انفصاله عن زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث "أبو جبل" خلال اللقاء عن اللحظات الصادمة والصعبة التي مرّ بها في مشواره، ودفعته للصبر والتحمل والانتظار إلى أن جاءته فرصة حراسة مرمى منتخب مصر في بطولة إفريقيا.

كما يكشف "أبو جبل" لأول مرة عن كواليس تجديد عقده مع نادي الزمالك بعد تألقه مع المنتخب، خاصة مع قرب انتهاء العقد خلال الأشهر المقبلة.

يتحدث "أبو جبل" أيضا عن اللحظات الصعبة في تصديه لضربات الجزاء خلال البطولة، وسر الزجاجة التي أعدها له مدربه عصام الحضري، فضلا عن تصريحاته عن الحكم بكاري جاساما.

ويروي نجم المنتخب المصري الذي حصد إعجاب ودعم ملايين المصريين، كثيرا من تفاصيل حياته الشخصية وحقيقة انفصاله عن زوجته، وكذلك رحلته في عالم كرة القدم التي دخلها بسبب إخوته، الذين حضروا اللقاء معه في الاستوديو.

وتشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة، حيث يقلد "أبو جبل" عددا من المطربين، ويتفاعل مع جمهور الاستوديو ويهديهم تي شيرتات خاصة به، وموقعة منه.