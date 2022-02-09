"زوبعة فنجان".. كيف علّقت بسمة وهبة على عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت الإعلامية بسمة وهبة، على إعلان منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، بعد إعلان انفصالهما منذ نحو شهرين.

وكتبت وهبة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "كنت متأكدة أنها زوبعة فنجان، وكنت متأكدة أن الاتنين بيعشقوا بعض، فكنت متأكدة أنهم هيرجعوا لبعض، ألف مبروك لشيرين وحسام".

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وكان منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، قد صرح لـ"الخليج 365": "نعم عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى زوجها الفنان حسام حبيب".

وتابع: "لا أعرف بالتحديد تفاصيل العودة، وفوجئت أن الفنان حسام حبيب تولى الرد من تليفونها، عند اتصالي بالفنانة شيرين الأيام الماضية، وباركت له".

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كما أكد مصدر آخر مقرب من شيرين عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بالفعل عادت شيرين إلى حسام حبيب، ومثلما تم التأكيد على أن الانفصال حدث بهدوء، عادت الأمور بينهما بنفس الهدوء".

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المصدر أوضح أنه "بداية من شهر يناير الماضي، حدثت العديد من التغييرات في حياة شيرين عبد الوهاب، منها ما يخص إدارة أعمالها، إذ تعاقدت مؤخرا مع المنتجة سارة الطباخ على تولي المسئولية".

ومن جانبها؛ نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عودتها لزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية.

وقالت شيرين، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

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فيما كشف حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، تفاصيل الصلح بين نجله والمطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد إعلان انفصالهما في 3 ديسمبر الماضي.

وقال والد حسام حبيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حسام وحبيب وشيرين اتصالحوا خلاص.. وبقوا بيشتغلوا مع بعض، بس لسه مرجعوش لبعض كأزواج".

أضاف: "شيرين عبد الوهاب جت عزت حسام حبيب في جدته الله يرحمها، وكمان حضرت الجنازة والدفنة، هما خلاص اتصالحوا، وإن شاء الله يرجعوا قريب لبعض".

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ومنذ أيام، وبالتحديد في 27 يناير الماضي، قدّمت شيرين عبد الوهاب العزاء في جدة حسام حبيب، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم، إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة الغالية جدا إلي قلبي وجدتي الغالية جدة حسام حبيب".

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شيرين عبد الوهاب، نشرت في 3 ديسمبر الماضي عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، بيانا أعلنت خلاله انفصالها عن حسام حبيب، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

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وأكدت شيرين في البيان، أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، موضحة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.