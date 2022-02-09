رحمة رياض في إعلان “اني الأقوى”.. صورة عن العراق الجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة العراقية رحمة رياض أغنية جديدة بعنوان “اني الأقوى” في إعلان ترويجي لصالح شركة الاتصالات “كورك تيليكوم” في العراق.

الأغنية من كلمات قصي عيسى، وألحان عبدالعزيز الويس، وتوزيع طلال العيدان، والإعلان عبارة عن رسالة حب حملتها رحمة رياض بصوتها، إذ تؤدي الأغنية بإحساس مرهف والكثير من الرومانسية، فتحمل بصوتها مشاعر فائضة من الغزل والحبّ، وتقول للحبيب: “اني كورك اني صوتك.. اني اهلك اني ناسك!”.

وفي مفاجأة للجمهور تؤدي رحمة رياض في المقطع الأخير من أغنية “اني الأقوى” باللغة الكردية، وهي لغة رسمية فی العراق بجانب اللغة العربية.

اختارت رحمة رياض أن تكون خير سفيرة لجمال العراق، إذ تم تصوير العمل تحت إدارة المخرج رامي نبهه في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، فنقل العمل جمال طبيعة العراق إلى الجمهور في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.

تألقت رحمة في إعلان “اني الأقوى” بإطلالات مليئة بالألوان والإيجابية من خلال لوحات فنية رائعة تم تصويرها بحرفية عالية لتعطي صورة عن العراق الجميل وطبيعته الرائعة، وظهر في إحداها نهر دجلة بما يمثله من رمز لامتداد الخير والصمود وتحدي الصعاب.

تجدر الإشارة إلى أن فيديو الإعلان حقق رواجًا واسعًا فور طرحه وتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا على “يوتيوب” في العراق، كما اقتحم هاشتاع اسم الأغنية “اني الأقوى” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في تويتر.