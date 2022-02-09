بعد اتهامها بخدش الحياء.. محكمة كويتية تحسم قضية الفنانة هيا الشعيبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت محكمة التمييز الكويتية قضية الفنانة هيا الشعيبي، بعد اتهامها بنشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر القضاء الكويتي، خلال الساعات الماضية، قراره النهائي بخصوص هيا، بالامتناع عن النطق بعقابها عن مخالفة الآداب العامة.

وألزمت المحكمة الشعيبي بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 2000 دينار (6600 دولار).

كان القضاء الكويتي قد قرر، في أبريل الماضي، الامتناع عن عقاب الشعيبي ومصادرة هاتفها، إلا أن هيا أكدت في السابق أن حسابها على «سناب شات» تعرض للاختراق.