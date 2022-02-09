مفاجأة مدوية.. عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف أحد المقربين من الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن عودتها لزوجها الفنان، حسام حبيب، بعد شهرين من إعلان انفصالهما عن بعضهما البعض.

وفي تصريحات صحفية أكد، أن “شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب”، موضحًا أنه علم بذلك حينما أجرى اتصالًا مؤخرًا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه، حيث وجه مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، واصفهما بالصديقين العزيزين.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد انفصلت رسميًا عن زوجها حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، مما أثار جدلًا واسعًا في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.