قبل هند صبري.. 10 فنانات ارتدين "بدلة رقص" شاهد صورهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة هند صبري، جدلا كبيرا بعد إرتدائها بدلة رقص ضمن أحداث مسلسل "البحث عن علا"، على منصة "نتفليكس".

"هند" لم تكن الأولى بين الفنانات اللاتي ارتدين "بدلة رقص"، فمن أبرز الفنانات اللاتي ارتدين بدلة الرقص:

نبيلة عبيد

هي الأشهر بين الفنانات اللاتي ارتدين بدلة رقص، ورقصت على موسيقى أعدت خصيصا لها، ضمن أحداث فيلمها الشهير "الراقصة والسياسي" كما قدمت فيلم "الراقصة والطبال".

ميرفت أمين

ارتدت الفنانة ميرفت أمين بدلة رقص ضمن أحداث فيلم "عودة أخطر رجل في العالم" مع النجم فؤاد المهندس.

سعاد حسني

ضمن أحداث فيلم "خلي بالك من زوزو" ارتدت الفنانة سعاد حسني بدل رقص، فكانت تجسد شخصية "زوزو" ابنة شارع محمد علي التي تخفي عملها كراقصة عن أصدقائها بالجامعة.

هند رستم

جسدت الفنانة الراحلة هند رستم دور الراقصة في أكثر من عمل فني، وارتدت بدلة الرقص في الكثير من أعمالها أبرزها: "رد قلبي، صراع في النيل، شفيقة ومتولي، إنت حبيبي" وغيرها.

سمية الخشاب

ارتدت الفنانة سمية الخشاب بدلة الرقص ضمن أحداث فيلم "حين ميسرة"، حيث جسدت دور فتاة تضطرها الظروف للتخلي عن ابنها وتعمل كراقصة بأحد الملاهي الليلية.

سهير رمزي

الفنانة سهير رمزي جسدت شخصية راقصة ضمن أحداث فيلم "ليال"، الذي عرض عام 1982، وظهرت ترتدي بدلة رقص في أكثر من مشهد.

نيكول سابا

ضمن أحداث الفيلم الكوميدي "قصة الحي الشعبي" جسدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا دور راقصة شعبية.

ليلى علوي

في فيلم "يا مهلبية يا" الذي عرض عام 1991، جسدت شخصية راقصة وظهرت تضع "الشموع" على رأسها.

نادية لطفي

الفنانة نادية لطفي جسدت شخصية راقصة وارتدت بدلة الرقص في عملين هما: "أبي فوق الشجرة" وفيلم "قصر الشوق".

مي عز الدين

ضمن أحداث فيلم "أيظن" قدمت مي عز الدين دور راقصة شعبية، وأثارت آنذاك جدلا كبيرا.