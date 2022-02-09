حسين الإمام.. رحل بأزمة قلبية وهذا ما قالته زوجته سحر رامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في 8 فبراير 1951، ولد الفنان الكبير حسين الإمام، الذي يعد واحدا من أشهر أبناء جيله

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل حسين الإمام.

- هو نجل مخرج الروائع حسن الإمام، وشقيق الملحن مودي الإمام.

- شارك الإمام في حوالي ما يقرب من 80 عملُا بين السينما والتلفزيون.

- تخرج في كلية الفنون الجميلة.

- قدمه والده في عدة أعمال مثل "السكرية، بمبه كشر، بديعة مصابني".

- كون وشقيقه الملحن (مودي الإمام) فرقة موسيقية كانت ذات طابع تجريبي غربي بمقاييس عصرها.

- بدايته الحقيقية في التسعينيات في أعمال :"كابوريا، أيس كريم في جليم، استاكوزا، أشيك ولد في روكسي".

- وضع الكثير من الموسيقى التصويرية لعدة أفلام أبرزها :أنياب، امرآة أيلة للسقوط، ديسكو ديسكو".

- شارك في أفلام :واحد صفر، لحظات أنوثة، كذلك في الزمالك، الوردة الحمرا، المهمة، بيتزا بيتزا".

- تزوج الفنان حسين الإمام من الفنانة سحر رامي.

- قالت سحر، خلال لقائها في برنامج نفسنة: "إعلان شراشيب كانت محطة مهمة أوي في حياتي، لأن أولا أستاذ فؤاد المهندس اختارني أمثل لما شافني في الإعلان، وكمان حسين الإمام قالي إنه مكنش متفرج جيد للتلفزيون، ولكن معدي بالصدفة قدام التليفزيون لقى الإعلان فجذبت انتباهه، وكان أبوه جنبه قاله أنا عايز أتجوز البنت دي وهو حتى ميعرفش اسمي".

- في يوم 17 مايو 2014، رحل عن عالمنا الفنان الكبير حسين الإمام، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، ولم يكمل حينها آخر أدواره في مسلسل "كلام على ورق"

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