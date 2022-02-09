شيرين تعود الى حسام حبيب بعد شهرين من الانفصال!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 06:54 صباحاً - أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن عودة مواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب لزوجها حسام حبيب بعد شهرين من إعلان انفصالهما عن بعضهما البعض.



وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها علي انستجرام “كنت متأكدة إنها زوبعة فنجان وكنت متأكدة إن الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكدة انهم حيرجعوا لبعض ♥️الف مبروك شيرين وحسام”.

كما كشف منظم الحفلات يوسف دندش، الذي كان قد نظم لها حفلها الغنائي الأخير بدولة الإمارات، أن شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب، كاشفا بأنه علم ذلك حين ما أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه.

يذكر أن شيرين هي التى كانت قد أعلنت مؤخرا خبر وفاة جدة حسام حبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شيرين قد اعلنت انفصالها عن حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات مع حسام حبيب.