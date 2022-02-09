شكرا لقرائتكم خبر عن الدي جي العالمى Tiësto الحاصل على الجرامى يحيي حفلاً موسيقيًا فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الدي جي العالمي Tiësto الحاصل علي جائزة الجرامى حفل موسيقي في دبي، يوم 4 مارس، وهو الدي جي العالمي الذي اشتهر بتقديم The Business و Jackie Chan و Don't Be Shy وغيرها.

اشتهر الدي جي العالمي Tiësto بلقب "عراب الموسيقى الإلكترونية"، وفاز بجائزة "أفضل منسق أغانٍ في العالم" من مجلة DJ Magazine لثلاث سنواتٍ متتالية، كما أحيا العديد من الحفلات الناجحة في جميع أنحاء العالم، من لاس فيجاس إلى سيدني.

وفي سياق متصل يحيى النجم وائل كفورى حفلا غنائيا يوم 12 فبراير الجاري فى دبى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وكانت آخر أعمال وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتى تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.