شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أول حضور عزاء المخرج جلال الشرقاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إلى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، لتقديم واجب العزاء في المخرج الراحل جلال جلال الشرقاوى الذى رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضى عن عمر ناهز 87 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا حيث أصيب يوم 24 يناير الماضى وتم نقله إلى المستشفى وتدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشيعت جنازة الراحل جلال الشرقاوى بعد صلاة الجمعة الماضى، من مسجد مصطفى بالمهندسين وسط حضور أسرة الراحل، وعدد من الفنانين على رأسهم، ياسر جلال، محمد رياض، أحمد شاكر عبد اللطيف، مجدى فكرى، المخرج سامح بسيونى والفنانة ياسمينا المصرى والفنان عصام الشويخ وعدد من العاملين بالمسرح.

تخرج جلال الشرقاوى من كلية العلوم عام 1954، ثم دبلوم علم النفس من جامعة عين شمس عام 1955، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958،وعمل فى أكثر من وظيفة، منها التدريس بالمعهد ومدير مسرح توفيق الحكيم، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وغيرها، وخلال مشواره قدم ما يقرب من 50 عملا إخراجيا بالمسرح.

وخلال مشواره الفنى شارك جلال الشرقاوى فى العديد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين والمخرجين، فشارك الزعيم عادل إمام فى فيلمى "أمهات فى المنفى، خلى بالك من عقلك"، والعديد من الأفلام الأخرى، إلا أنه خاض تجربة الإخراج السينمائي في عدد من الأفلام، كما كتب السيناريو والحوار لعدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، وتم تكريمه بمهرجان الإسكندرية للمسرح العربي في دورته الأولى.