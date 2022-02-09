شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينفى إساءته للنادى الأهلى.. ويعلق: منشور مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان الكبير صلاح عبد الله إساءته للنادى الأهلى، فى منشور منسوب إليه وصفه بالمزيف. وقال صلاح عبد الله فى منشور له عبر حسابه الرسمى بموقع "فيس بوك": "هام جدًا جدًا.. مع أطيب الأمانى للأهلى المصرى العظيم، بالوصول للنهائى بإذن الله".

وأضاف عبد الله: "فى منشور مزيف نشرته صفحة باسم جماهير الزمالك على أساس أنه منشور من صفحتى الرسمية ذات العلامة الزرقاء، وأرسله لى صديق عزيز على الواتس مندهشا: معقولة إنت تكتب كدا؟".

وتابع: "طبعا اللى عارفنى عارف إنى لا يمكن أستعدى جمهور الأهلي، ولا يمكن أكتب لفظ إهانة لأى حد، ولم ولن أشارك فى أى بلبلة أو أى هرى وأى محاولة لإثارة الفتن والإشاعات سواء كانت بسوء نية أو حتى بحسنها".

واختتم: "المنشور غير موجود أصلا على صفحتى ولأنى كما عاهدتونى مابحبش المشاكل ولا وجع الدماغ، فلن أقول لمن كان وراء هذا الزيف غير عيب عليك الزج باسم أستاذى محمد صبحي، لصياغة هذا المنشور المزيف ونسبه لي، وحسبى الله ونعم الوكيل فيك وفى أمثالك".